Tap to Pay, la fonction qui permet de transformer l’iPhone en terminal de paiement, est désormais en test dans la boutique principale de l‘Apple Park. Annoncé au mois de février et disponible dans iOS depuis la bêta 15.4, Tap to Pay se distingue de la concurrence par l’absence de tout accessoire : le paiement est enregistré à distance sur l’iPhone-terminal (muni bien sûr du NFC), et c’est tout !

The Apple Park Visitor Center is one of the only apple retail stores in the US to support contactless pay straight from an iPhone. Awesome to see in person! pic.twitter.com/GiFDiL56OO — Michael  (@NTFTWT) May 15, 2022

Même si Tap to Pay est présent dans la bêta d’iOS 15.4, Apple ne précise pas quand la fonction sera disponible pour tous les vendeurs et commerciaux. Apple a promis qu’il sera facile de rajouter Tap to Pay aux différentes plateformes de paiement ou app dédiée, mais pour l’instant, force est de constater que le décollage est plutôt lent… Peut-être en saura t-on un peu plus lors de la WWDC du mois de juin.