Apple propose aujourd’hui son système Tap to Pay dans un nouveau pays, à savoir l’Ukraine. Cela permet de transformer un iPhone en terminal de paiement, ce qui est intéressant du côté des commerçants. Il est nécessaire d’avoir un iPhone XS au minimum.

L’Ukraine devient la septième région à accueillir Tap to Pay. Elle a fait ses débuts au début de 2022 aux États-Unis, puis a débarqué dans d’autres pays depuis. On le retrouve notamment aux Pays-Bas, au Royaume-Uni, à Taïwan, en Australie ou encore au Brésil.

PrivatBank est la première plateforme de paiement à offrir Tap to Pay sur iPhone à ses clients professionnels basés en Ukraine. Le système d’Apple utilise la technologie NFC pour authentifier en toute sécurité les paiements sans contact, et la fonction prend également en charge la saisie du code PIN, qui comprend des options d’accessibilité.

« Nous sommes ravis de lancer Tap to Pay sur iPhone pour les entrepreneurs et les entreprises en Ukraine, et de fournir cette solution simple et sécurisée qui offre une plus grande flexibilité pour accepter les paiements pour les entreprises de toutes tailles, des vendeurs de rue aux grands détaillants », a déclaré Gerhard Boesch, président du conseil d’administration de PrivatBank. « En tant que banque d’État comptant la plus grande part de petites et moyennes entreprises, nous estimons qu’il est de notre devoir d’aider les entreprises à se développer — et à faire des économies — grâce à des solutions de paiement rapides et en personne ».

Qu’en est-il de la France ? Toujours rien à ce jour.