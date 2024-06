Le RCS, à savoir le successeur du SMS, est désormais disponible sur iPhone pour certains utilisateurs qui ont la bêta d’iOS 18 installée. Ils profitent ainsi d’une expérience de messagerie améliorée, tout particulièrement avec les personnes qui ont un smartphone Android. Ils peuvent toujours utiliser iMessage avec leurs contacts ayant un smartphone Apple.

Le RCS propose les accusés de réception, le chiffrement des conversations (du moins chez Google), l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Android supporte déjà les RCS et c’est maintenant au tour d’iOS 18.

Pour le moment, le support du RCS sur les iPhone avec la bêta d’iOS 18 concerne les États-Unis. Il faut encore attendre en Europe. D’ailleurs, la bêta 2 du système d’exploitation a ajouté une option qui permet d’activer ou de désactiver le successeur du SMS. Mais là encore, c’est pour le moment disponible sur les iPhone qui ont une carte SIM américaine.

Never thought I’d see the day..

RCS on iPhone is now active with iOS 18 Beta 2! 🎉 pic.twitter.com/522cmzRdPH

— Brandon Butch (@BrandonButch) June 25, 2024