Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 22A5297f) d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Elle concerne les développeurs et arrive deux semaines après la première version.

Bêta 2 d’iOS 18 disponible

Au moins deux nouveautés sont disponibles avec la bêta 2 d’iOS 18… sauf dans les pays de l’Union européenne (à cause du DMA selon Apple). La première est la fonction de recopie d’écran de l’iPhone sur Mac (avec macOS Sequoia). Il est ainsi possible d’avoir l’écran de son iPhone sur Mac et de le contrôler avec la souris. Les notifications sont également accessibles dessus, le tout sans la nécessité de déverrouiller le téléphone.

Une autre nouveauté est SharePlay dans sa version avancée pour le partage d’écran. Le partage d’écran permet aux utilisateurs de prendre le contrôle de l’écran d’un autre utilisateur (qui aura donné son accord au préalable) afin de fournir une assistance technique ou autre.

On peut espérer que la bêta est aussi l’occasion d’avoir d’autres petites nouveautés et améliorations. Il faudra l’installer pour découvrir ce qu’elle propose.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous verrez la bêta 2 d’iOS 18 apparaître et pourrez procéder au téléchargement puis à l’installation. Pour rappel, la bêta publique sera disponible dans le courant du mois de juillet et la version finale arrivera en septembre.