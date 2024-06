Apple annonce que la bêta 2 d’iOS 18 sur iPhone, d’iPadOS 18 sur iPad et de macOS Sequoia sur Mac sera disponible le 24 juin, à savoir ce lundi. Elle arrivera donc deux semaines après la première version.

Un porte-parole d’Apple a précisé à The Verge que la bêta 2 d’iOS 18, d’iPadOS 18 et de macOS Sequoia sera notamment l’occasion d’avoir la fonction de recopie d’écran de l’iPhone sur Mac. Il sera ainsi possible d’avoir l’écran de son iPhone sur Mac et le contrôler avec la souris. Les notifications seront également accessibles dessus, le tout sans la nécessité de déverrouiller le téléphone.

Une autre nouveauté sera SharePlay dans sa version avancée pour le partage d’écran. Le partage d’écran permettra aux utilisateurs de prendre le contrôle de l’écran d’un autre utilisateur (qui aura donné son accord au préalable) afin de fournir une assistance technique ou autre.

Il est toutefois bon de noter que les Européens n’auront pas le droit à ces fonctionnalités, tout comme ils n’auront pas Apple Intelligence. En effet, Apple a annoncé aujourd’hui que son IA pourrait ne pas respecter le DMA dans l’Union européenne. Le groupe a déclaré :

En raison des incertitudes réglementaires engendrées par le Digital Markets Act, nous ne pensons pas être en mesure de déployer trois de ces [nouvelles] fonctionnalités — recopie de l’écran de l’iPhone, améliorations du partage d’écran SharePlay et Apple Intelligence — pour nos utilisateurs de l’UE cette année.

Concernant Apple Intelligence, une version bêta sera disponible dans le courant de l’été. Mais ce ne sera visiblement pas prêt pour la bêta 2 d’iOS 18 et de macOS Sequoia.