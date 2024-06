Apple propose la première bêta d’iOS 18 sur iPhone, d’iPadOS 18 sur iPad et de macOS Sequoia sur Mac. Mais plusieurs fonctionnalités annoncées lors de la keynote d’ouverture de la WWDC 2024 ne sont pas encore disponibles.

Plusieurs fonctions d’iOS 18 ne sont pas encore disponibles

Apple Intelligence est l’une des fonctions absentes de la bêta d’iOS 18, iPadOS 18 et macOS Sequoia. Apple a passé plusieurs dizaines de minutes à présenter son intelligence artificielle, dont une partie est en partenariat avec OpenAI/ChatGPT. Mais ceux qui ont installé la bêta ne peuvent pas encore en profiter. On reste avec l’ancienne version de Siri et l’IA n’est pas accessible de manière générale.

Apple a fait savoir qu’une première version sera disponible dans le courant de l’été avec une nouvelle bêta. Mais attention : ce sera uniquement disponible en anglais au lancement. Qui plus est, Apple Intelligence sera toujours annoncée comme une bêta lorsque la version finale d’iOS 18 sera disponible au téléchargement en septembre.

D’autre part, le RCS n’est pas encore disponible. Le successeur du SMS, qui propose une expérience plus ou moins similaire à iMessage ou WhatsApp, arrivera plus tard. En l’état, la bêta d’iOS 18 propose seulement les SMS, MMS et iMessage.

Une autre nouveauté d’iOS 18 est une nouvelle version de l’application Mail, avec notamment un système de catégories et une interface quelque peu revue. Mais là encore, ce n’est pas disponible. Apple a prévenu que ce sera disponible d’ici la fin de l’année, sans plus de précision.

Un autre élément concerne Safari avec la fonction Highlights. Cela utilise de l’apprentissage automatique pour regrouper les informations importantes d’une page. Là encore, ce n’est pas prêt.

En outre, Apple a fait la démonstration d’une recopie de l’iPhone sur Mac. On peut ainsi contrôler son téléphone sans aucun branchement au Mac. C’est une fonctionnalité sympathique, mais elle n’est pas disponible avec la première bêta.

Enfin, l’affichage virtuel panoramique pour Mac avec le Vision Pro grâce à visionOS 2 n’est pas encore accessible. Cela permet aux utilisateurs de voir l’écran de leur Mac comme un immense écran ultra-large. Selon la société, c’est l’équivalent de deux écrans 4K côte à côte.

Il faudra donc attendre encore quelques semaines pour avoir le droit à ces nouveautés. Si Apple garde son calendrier des années précédentes, il y aura une nouvelle bêta d’iOS 18 toutes les deux semaines.