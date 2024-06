Avec iOS 18 et macOS Sequoia, Apple a mis un terme à la fonction « Adresse Wi-Fi privée » pour la remplacer par « Renouveler l’adresse Wi-Fi ». L’objectif est de limiter le suivi.

Apple présente l’option « Renouveler l’adresse Wi-Fi » de la façon suivante :

Le renouvellement de l’adresse Wi-Fi permet de réduire le suivi de votre appareil en changeant votre adresse Wi-Fi à divers moments. Il est en effet possible de vous suivre si votre adresse reste la même pour les autres appareils et personnes utilisant le même réseau que vous.

L’option est activée par défaut sur iOS 18 et macOS Sequoia. Pour y jeter un coup d’œil sur iPhone et iPad, rendez-vous dans Réglages > Wi-Fi puis appuyez sur le « i » à côté du réseau sur lequel vous êtes connecté.

Avec « Adresse Wi-Fi privée » sur les anciennes versions d’iOS, le système attribuait une adresse MAC différente à un appareil pour chaque réseau Wi-Fi auquel il se connecte. Apple indiquait :

Pour communiquer avec un réseau Wi-Fi, un appareil doit s’identifier à l’aide d’une adresse réseau unique appelée adresse MAC (Media Access Control). Si l’appareil utilise la même adresse MAC Wi-Fi sur tous les réseaux, les opérateurs et les autres observateurs du réseau peuvent plus facilement associer cette adresse à l’activité et à l’emplacement réseau de l’appareil au fil du temps. Cela permet une sorte de suivi ou de profilage des utilisateurs, et s’applique à tous les appareils sur tous les réseaux Wi-Fi.

À partir des versions iOS 14, iPadOS 14 et watchOS 7, votre appareil protège mieux votre confidentialité en utilisant une adresse MAC différente pour chaque réseau Wi-Fi. Cette adresse MAC unique est l’adresse Wi-Fi privée de votre appareil, utilisée pour ce réseau uniquement.