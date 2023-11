Apple cherche à améliorer la qualité de ses systèmes d’exploitation et a donc décidé de suspendre le développement d’iOS 18, macOS 15 et watchOS 11 à cause de nombreux bugs rencontrés avec les premières versions, selon Bloomberg.

Une pause pour iOS 18, macOS 15 et watchOS 11

Les employés ont été informés la semaine dernière de la pause pour le développement d’iOS 18 et des autres systèmes. Plutôt que d’ajouter de nouvelles fonctionnalités, les ingénieurs ont été chargés de corriger les bugs et d’améliorer les performances du logiciel.

Le dernier cycle de développement d’Apple pour les mises à jour de l’année prochaine ne s’est pas déroulé aussi bien que l’entreprise l’aurait souhaité. C’est pourquoi les responsables des efforts de développement logiciel d’Apple ont demandé aux équipes d’interrompre tout développement de nouvelles fonctionnalités pendant une semaine afin de travailler à la correction des bugs.

Il faut savoir qu’Apple à plusieurs étapes dans son développement. La première version d’iOS 18 et macOS 15 a été bouclée le mois dernier. Cette version a pour nom M1 en interne. Mais la version M2 n’est pas encore prête à cause du report et des nombreux bugs repérés.

iOS 18 et iPadOS 18 ont pour nom de code Crystal au sein d’Apple. Pour macOS 15, le nom de code est Glow. Et pour watchOS 11, c’est Moonstone.

Le report a également un impact sur le développement d’iOS 17.4, qui devrait sortir en mars 2024. Il se murmure que cette version sera celle qui ajoutera le support du sideloading en Europe.

Aussi, le développement du logiciel de l’Apple Vision Pro a connu quelques secousses avec toute cette histoire. Mais cela ne devrait impacter pour autant la sortie, à savoir au début de 2024 aux États-Unis.