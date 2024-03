Apple a l’habitude de proposer de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité avec ses nouveaux systèmes d’exploitation et ce sera une nouvelle fois le cas avec iOS 18 et macOS 15. MacRumors dévoile quelques-unes d’entre elles.

Aussi bien iOS 18 que macOS 15 vont proposer des raccourcis vocaux adaptatifs. Cela permettra aux utilisateurs d’associer une phrase de leur choix à un paramètre d’accessibilité pour rapidement l’activer. En utilisant les raccourcis vocaux adaptatifs, les utilisateurs pourront activer les fonctions d’accessibilité existantes telles que VoiceOver, Voice Control, le zoom et plus encore.

Il y aura également une nouvelle section « Catégories » pour la fonction Parole en direct. Les utilisateurs pourront organiser les phrases dans les catégories de leur choix. Lors de la création d’une catégorie, il sera possible de la nommer et de choisir parmi une sélection d’environ 20 icônes différentes. Une fois la catégorie créée, il sera possible d’ajouter les phrases de son choix.

Une troisième fonctionnalité d’accessibilité évoquée concerne les différentes tailles personnalisées pour la police d’écriture dans les applications. Avec iOS 18 et macOS 15, davantage d’applications vont supporter ce système. Il permet aux utilisateurs de choisir des tailles de police personnalisées pour les applications individuelles et de sélectionner la taille de police préférée pour la lecture.

Sur macOS 14.4, le support concerne les applications Calendrier, Finder, Mail, Messages et Notes. Avec macOS 15, il y aura une prise en charge pour les applications Livres, News, Bourse, Astuces et Météo.

Enfin, Apple teste en interne une option permettant de modifier la taille de la police de la barre de menus dans macOS et prépare d’autres fonctions d’accessibilité, dont l’une utilise le suivi oculaire sur l’appareil.

Apple annoncera iOS 18 (avec un accent sur l’IA) et macOS 15 en juin prochain lors de la WWDC 2024.