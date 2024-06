C’est au tour d’iOS 18 de passer sous les projecteurs pour cette Keynote. Et on commence par du classique, puisqu’encore une fois c’est la personnalisation qui est au centre de l’expérience.

Tout d’abord, l’écran d’accueil se refait une beauté et offre de nouvelles options de personnalisation. On peut, par exemple, replacer les différentes icones pour mieux mettre en valeur l’image en fond d’écran. Mais surtout, il est désormais possible d’appliquer une teinte à l’écran, qui modifie la couleur des icones.

Le centre de contrôle est aussi modifié pour une accessibilité améliorée. On peut ainsi créer et personnaliser différents « groupes », contenant chacun différentes options de configuration. On y accède directement en swipant : domotique, musique, configuration… Tout arrive bien vite à portée de doigts. Et Apple fournit également Controls API, qui permet de gérer l’accès aux applications directement depuis l’écran verrouillé. Mieux encore, on peut utiliser le bouton d’action de l’iPhone 15 pro.

Apple a également revu les options de vie privée. On peut par exemple verrouiller ou cacher une app. Pour y accéder, il faut ainsi s’authentifier à nouveau, même si le téléphone est déjà déverrouillé. De même, il devient possible d’affiner le choix de contacts auxquels une application a accès.

On a aussi profité de l’occasion pour revoir les messages. On peut maintenant réagir via tapback avec l’intégralité des emojis, ou encore appliquer les « text effects », des petites animations qui se lancent lorsqu’on envoie un message. Une option d’envoi par satellite a fait son apparition, avec chiffrement de bout-en-bout. Enfin, on peut désormais programmer des messages pour envoi automatique ultérieur.

L’app Mail propose désormais de trier automatiquement les mails reçus par catégorie. Une catégorie principale, une pour les transactions, mises à jour de réseaux sociaux… Le tout entièrement personnalisable. On peut retrouver chacune de ces catégories dans des flux séparés, générés automatiquement.

Wallet s’est doté d’une fonctionnalité Tap To Cash, qui permet de se verser de l’argent directement en rapprochant deux téléphones, tandis qu’Apple Pay Online s’est doté de fonctionnalités supplémentaires permettant de gérer ses comptes en banque. On trouve également des informations plus complètes lors de l’achat de tickets d’événements comme les concerts.

Côté gaming, Apple applique ici la réduction d’activité de fond, ce qui promet une amélioration du délai de réponse des périphériques sans fil comme les Airpods ou autres manettes.

Enfin, on conclut sur l’app Photos qui s’est refait une beauté. Toujours organisée par grille lors de l’ouverture, on peut la trier par mois ou années, le tout en appliquant des filtres, comme par exemple « captures d’écran seulement ». Cependant, un espace apparaît en dessous de cette grille, où nous pouvons retrouver divers albums générés et triés par sujet. Parmi les catégories les plus populaires, on trouve les photos prises récemment, ou encore les voyages, condensant les photos selon l’endroit et la date d’un voyage.