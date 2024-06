L’iPad n’a pas dit son dernier mot, et Apple met en avant le lot de nouveautés arrivant avec la nouvelle mouture de son OS : Ipad OS 18. Comme pour iOS 18, il inclut de base les nouveautés concernant les options de personnalisations de l’écran d’accueil et du centre de contrôle, mais aussi de l’app Photos.

Mais ce n’est pas tout. On retrouve par exemple un nouvel onglet flottant qui permet de se déplacer entre les différentes partie d’une app donnée. Cet onglet peut devenir directement la barre latérale, et reste entièrement personnalisable pour accéder à ses contenus favoris le plus rapidement possible.

On nous promet également des animations plus fluides et réactives que jamais, auxquelles les développeurs ont accès via des API. SharePlay est également de la partie. On peut ainsi tapoter et dessiner directement sur l’écran pendant un partage, et même prendre le contrôle d’un appareil distant.

Enfin, et c’est sans doute le clou du spectacle, l’application Calculatrice arrive sur iPad. Si les fonctionnalités de base ressemblent quelque peu à celle que nous connaissons sur iOS, elle propose cependant les Math Notes grâce à l’Apple Pencil. Il est possible d’écrire des expressions à la main, et l’appareil fait les calculs automatiquement. En parlant de l’écriture à la main, le Smart Script améliore désormais l’écriture manuscrite de son utilisateur.