Apple a envoyé des invitations pour une keynote le 7 mai 2024 qui a pour nom « Let Loose ». Ce sera à 16 heures (heure française). Ça change de d’habitude où les conférences ont lieu à 19 heures.

Une keynote Apple le 7 mai pour les iPad

Cette keynote devrait normalement être l’occasion de découvrir les nouveaux iPad Pro et iPad Air. Il y a déjà eu plusieurs informations à leur sujet.

Le gros changement pour l’iPad Pro va concerner sa dalle puisque l’on va retrouver un écran OLED. Ce sera la première tablette d’Apple à avoir un tel écran. Sous le capot, nous devrions avoir la puce M3 que l’on retrouve déjà dans certains Mac.

Du côté de l’iPad Air 6, Apple doit proposer deux formats : un de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces. Ce sera la première fois que l’iPad Air aura le droit à deux tailles d’écran. Toujours au sujet de la dalle, le modèle de 12,9 pouces aurait le droit à un écran Mini-LED, là où la variante de 10,9 pouces resterait au LCD. En ce qui concerne les performances, il faudrait s’attendre à la puce M2.

De nouveaux accessoires également

Et au vu du carton d’invitation, il y aura un nouvel Apple Pencil. Ce n’est pas réellement une surprise, sachant que les rumeurs avaient là encore évoqué la présence de nouveaux accessoires. L’invitation montre justement une main avec un Apple Pencil.

Les informations à son sujet sont plutôt légères en l’état. On retrouverait un support de pression pour réaliser certaines tâches et potentiellement le support pour l’Apple Vision Pro. D’autre part, une précédente fuite a suggéré qu’un nouveau clavier Magic Keyboard va voir le jour avec un boîtier en aluminium, un pavé tactile plus grand et d’autres améliorations du design.

Apple indique que sa keynote « Let Loose » du 7 mai 2024 pourra être suivie sur apple.com, sur l’Apple TV et sur YouTube.