L’Apple Vision Pro se limite aujourd’hui au support de l’iPad, mais la situation devrait évoluer avec le temps, avec Apple qui teste un nouveau modèle prenant en charge le Vision Pro selon les informations de MacRumors.

Ce support permettrait d’utiliser l’Apple Pencil avec les applications de dessin sur le Vision Pro, telles que Freeform et Pixelmator. Les détails sont pour le moment assez légers, l’une des possibilités est que les utilisateurs puissent dessiner avec l’Apple Pencil sur un bureau ou une autre surface, et que le dessin apparaisse dans visionOS. Cela transformerait essentiellement l’environnement d’une personne en une toile géante, avec une sensibilité à la pression et à l’inclinaison.

Des rumeurs ont déjà annoncé qu’un nouvel Apple Pencil devrait prochainement voir le jour aux côtés des nouveaux iPad Pro et iPad Air. Mais les fuites n’ont jamais mentionné un support du Vision Pro. Il se pourrait donc que le modèle évoqué aujourd’hui soit différent. Ou bien il pourrait s’agir du même modèle, l’information n’est pas encore confirmée à ce stade.

Naturellement, toute une prise en charge logicielle va être nécessaire pour le stylet. Reste à voir maintenant si ce sera disponible avec visionOS 1.x ou s’il faudra attendre visionOS 2. Apple devrait annoncer visionOS 2 en juin lors de la WWDC 2024, aux côtés d’iOS 18, macOS 15, tvOS 18 et watchOS 11.