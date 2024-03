Attention, ceci est une rumeur à prendre avec des baguettes (chinoises de préférence) : le leaker Instant Digital affirme sur le site Weibo qu’Apple prévoirait de présenter la nouvelle version du stylet Apple Pencil durant ce mois de mars, 5 ans après le lancement du modèle de seconde génération. Le leak reste tout de même dans la zone du probable dans la mesure où il semble corroborer les propos de récents du journaliste Mark Gurman de Bloomberg, qui tablait sur la présentation de nouveaux Apple Pencil « dans les prochaines semaines ».

Le lancement du nouveau Apple Pencil coïncidera peut-être (probablement) avec la présentation des iPad Pro dotés d’écrans OLED, que l’on attend aussi pour ce mois ci. Apple devrait en outre commercialiser un accessoire Magic Keyboard largement remanié, peut-être d’ailleurs pour fonctionner de concert avec l’Apple Pencil nouvelle formule. Bref, ça sent plutôt bon du côté de l’iPad et de ses accessoires, et il était franchement plus que temps sachant que l’an dernier Apple s’est permis de ne présenter aucun nouveau modèle de tablette. En revanche, les tarifs devraient faire mal, très mal, même si cette hausse tarifaire sera probablement moins importante qu’annoncée initialement.