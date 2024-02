Le prochain iPad Pro avec la puce M3 va changer d’écran et passer sur une dalle OLED. Ce choix va avoir un impact sur le coût de la tablette, mais la hausse de prix ne serait pas aussi importante que prévu.

Des informations sur les prix des iPad Pro OLED

Si l’on en croit Digitimes, la hausse de prix pour l’iPad Pro OLED devrait être de 160 dollars au maximum. Le modèle existant de 11 pouces est vendu à partir de 799 dollars/1 069 euros et le modèle de 12,9 pouces est disponible à partir de 1 099 dollars/1 469 euros. Avec la supposée hausse de 160 dollars, on atteindrait 959 dollars aux États-Unis pour le modèle de 11 pouces et 1 259 dollars pour celui de 13 pouces. On resterait donc sous la barre des 1 000 dollars pour le premier modèle.

Jusqu’à présent, les rumeurs annonçaient un premier prix de 1 500 dollars pour le modèle de 11 pouces et de 1 800 dollars pour celui de 13 pouces. Il était question d’une hausse importante ici.

L’augmentation du coût est attribuée aux écrans OLED, qu’Apple n’a jamais utilisés sur les iPad auparavant. Les écrans OLED sont plus chers à l’achat que les dalles LCD, et les exigences spécifiques d’Apple pour les écrans, comme un design très fin utilisant une conception en tandem, contribuent au coût plus élevé par rapport à d’autres sur le marché.

Les rumeurs font état de l’arrivée des nouveaux iPad Pro pour la fin du mois de mars. Ils ne seraient pas seuls, puisqu’Apple annoncerait également de nouveaux iPad Air et de nouveaux MacBook Air.