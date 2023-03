Si tout se passe comme prévu, 2024 sera l’année où Apple lancera son premier iPad Pro avec un écran OLED. En comparaison, les modèles existants ont des écrans Mini-LED. Le changement va notamment impliquer une hausse des prix.

Si l’on en croit le média coréen The Elec, Apple envisage un prix autour de 1 500$ pour l’iPad Pro avec un écran OLED de 11 pouces. Cela représentait une hausse de 80% par rapport au modèle actuel de 11 pouces. Quant à l’iPad Pro avec un écran OLED de 13 pouces, le prix serait autour de 1 800$, soit une hausse de 60% par rapport au modèle existant de 12,9 pouces.

En France, les iPad Pro existants de 11 et 12,9 pouces débutent respectivement à 1 069€ et 1 469€. Si l’on applique les hausses de 80% et 60%, ce serait 1 924€ et 2 350€. Le grand modèle aurait ainsi un prix similaire au MacBook Pro de 14 pouces.

La réaction de l’industrie à ces hausses de prix est divisée. Certains considèrent qu’il s’agit d’une augmentation raisonnable compte tenu du passage à la technologie OLED supérieure qui attirera la clientèle fidèle d’Apple, tandis que d’autres pensent que les prix rendront difficile le maintien des ventes car les iPad n’ont pas la même demande de remplacement que les iPhone.

À date, le prix pour des écrans OLED de 10 pouces serait autour de 100-150$. Pour les écrans OLED de 11 et 13 pouces, Apple devrait payer respectivement 270$ et 350$. Les dalles devraient être fournies par Samsung et LG.