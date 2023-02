Les premiers iPad avec une dalle OLED se préparent pour 2024, avec Apple qui a commandé des écrans auprès de Samsung et de LG. Selon Business Korea, BOE n’a pas réussi à convaincre Apple pour être le 3e fournisseur.

Les écrans OLED commandés par Apple pour les iPad de 2024 ont des tailles de 10,9 et 12,9 pouces. Samsung et LG vont produire les dalles sur leur ligne de production actuelle de sixième génération. Dans le même temps, l’Economic Daily News annonce Apple n’a pas encore finalisé le volume de la commande d’écrans OLED, mais il se pourrait qu’il soit réparti équitablement entre Samsung et LG.

On notera au passage un élément intéressant concernant la taille des écrans. Les iPad Pro existants ont des écrans de 11 et 12,9 pouces. Pour sa part, l’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans et bien renseigné dans le domaine, a indiqué que les futures dalles feraient 11,1 et 13 pouces, soit 0,1 pouce de plus qu’aujourd’hui. Et voilà que les médias coréens annoncent aujourd’hui 10,9 et 12,9 pouces, ce qui est surprenant.

Toujours selon les informations de Ross Young, les premiers iPad avec un écran OLED feront leurs débuts au premier trimestre de 2024. Nous avons donc encore du temps avant de les découvrir.