Aussi bien Samsung que LG préparent actuellement le terrain au niveau de leurs usines de production pour être en mesure de lancer la production en masse des écrans OLED à destination des iPad Pro de 2024, selon The Elec.

Il y a déjà eu des fuites concernant le calendrier d’Apple. L’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans et bien renseigné au sujet d’Apple, a déjà dévoilé que le fabricant proposera en 2024 des MacBook Air et iPad Pro avec des écrans OLED. Il serait question d’une dalle de 13 pouces pour le MacBook Air et de 11,1 et 13 pouces pour l’iPad Pro. À noter que l’analyste Ming-Chi Kuo a également dit s’attendre à l’arrivée du premier MacBook Air OLED pour l’année prochaine.

Toujours selon Ross Young, Apple utiliserait des écrans OLED double couche pour ses MacBook Air et iPad Pro, avec deux couches d’émission rouge, verte et bleue pour une luminosité accrue. Il a également déclaré que tous les appareils prendraient en charge la technologie ProMotion pour un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz.

Dans le même temps, Apple travaille sur des écrans MicroLED et le premier produit à l’avoir serait l’Apple Watch Ultra en 2024. D’autres appareils auraient également cette dalle, mais plus tard.