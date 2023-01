Apple va progressivement proposer des écrans MicroLED sur ses produits, en commençant par l’Apple Watch Ultra dès 2024 si tout se passe comme prévu. Mais il va falloir être patient pour voir de tels écrans sur tous les produits du constructeur : cela pourrait prendre une décennie selon Mark Gurman de Bloomberg.

Le premier appareil Apple à avoir un écran MicroLED serait donc l’Apple Watch, et plus précisément l’Apple Watch Ultra, et ce dès 2024. Le prochain sur la liste devrait être l’iPhone, mais ce ne serait pas avant plusieurs années. Et plus tard, l’iPad et le Mac devraient en profiter. A priori, le Mac sera le dernier produit à l’avoir et c’est justement lui qui pourrait attendre une décennie.

Apple a donné le coup d’envoi de son projet d’écrans MicroLED, dont le nom de code est T159, en 2017. La dalle va offrir une luminosité, une reproduction des couleurs et des angles de vision améliorés, donnant aux images l’impression d’être peintes sur le verre de l’écran. Ce sera aussi un moyen de moins dépendre de Samsung et LG.

Le fait qu’il faille attendre de longues années pour avoir du MicroLED n’est pas forcément une surprise. Par exemple, l’écran OLED a fait ses débuts chez Apple avec l’Apple Watch en 2015. Il a fallu attendre 2017 pour l’avoir sur iPhone avec l’iPhone X. Et pour les iPad et MacBook, les premiers modèles devraient arriver en 2024 si l’on en croit les rumeurs.