Les bruits courent depuis plusieurs semaines que Samsung et LG seraient en charge de la production des dalles des futurs iPad et MacBook équipés d’écrans OLED. De nouvelles sources issues de la supply chain indiquent aujourd’hui que BOE serait en charge des premiers volumes de production de ces dalles. Le fournisseur asiatique disposerait en effet d’équipements du japonais Cannon Tokki, des équipements conçus pour la fabrication de dalles OLED de 8ème génération. Apple aurait de son côté appuyé pour ce choix d’équipement, sans doute pour des raisons économiques et de fiabilité.

BOE se retrouverait donc en capacité de produire des panneaux OLED de 20 pouces destinés à la fabrication d’iPad et de MacBook. De son côté, Samsung utiliserait actuellement des équipements du japonais Ulvac, mais sous la pression d’Apple accepterait de basculer ses chaines de production vers du Cannon Tokki (on ne sait pas si Samsung abandonnera totalement les machines-outils Ulvac). Ce temps d’adaptation ferait prendre du retard à la firme sud-coréenne, qui ne pourrait rejoindre la supply chain des iPad et MacBook OLED que lors d’une seconde phase de production.

LG serait confronté aux mêmes contraintes, mais cette fois avec des machines de l’équipementier sud-coréen Sunic System. Apple serait dans une situation de force par rapport à LG et pourrait donc forcer son fournisseur à migrer vers du matériel Cannon Tokki.