Apple compte proposer ses propres écrans MicroLED avec une future Apple Watch, mais le groupe s’appuierait malgré tout sur LG pour une partie du processus selon les informations de l’analyste Ross Young.

Ross Young explique que LG construit en ce moment une petite ligne de production pour fournir à Apple des écrans MicroLED destinés à un modèle d’Apple Watch dont le lancement est prévu en 2025. Le site fournirait des composants essentiels pour le MicroLED et assemblerait les écrans d’Apple. Il ouvrirait ses portes au cours du second semestre de 2024. En début de semaine, l’analyste avait déclaré qu’Apple présenterait une Apple Watch ayant un écran MicroLED au printemps 2025.

Ce que annonce aujourd’hui l’analyste est en réponse à un récent article de Bloomberg indiquant qu’Apple va passer de l’OLED au MicroLED sur l’Apple Watch en créant ses propres écrans. Ce scénario est toujours d’actualité, mais Apple devra malgré tout s’appuyer sur LG pour y arriver parce que le groupe ne dispose pas de ses propres usines de fabrication. « Apple ne fera pas le processus complet », souligne Young. Concernant la montre, le premier modèle à avoir l’écran MicroLED serait l’Apple Watch Ultra.

La technologie MicroLED apportera des couleurs plus vives et plus éclatantes, ainsi que des angles de vision améliorés. Ce sera un changement de technologie puisque les montres existantes de la marque disposent d’un écran OLED. Viendra ensuite le tour des iPhone et potentiellement d’autres appareils Apple.