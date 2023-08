Selon un récent rapport de la société de recherche taïwanaise TrendForce, la technologie d’affichage microLED développée par Apple a fait des progrès significatifs au point que la firme de Cupertino envisage désormais son intégration dans une gamme variée de produits tels que les casques XR, les iPhones, les Macs ou bien encore les accessoires automobiles ! Les écrans microLED devraient faire leurs débuts sur l’Apple Watch Ultra de 2026 ; il était initialement prévu que l’Apple Watch Ultra de 2025 en soit pourvue, mais des ajustements dans la chaîne d’approvisionnement ont repoussé l’échéance. Ces écrans microLED afficheraient une diagonale de 2,12 pouces, ce qui représente une augmentation de 10 % par rapport à la taille d’écran de l’actuelle Apple Watch Ultra.

L’analyste renommé de Bloomberg Mark Gurman avait précédemment indiqué que la technologie microLED d’Apple serait d’abord proposée sur l’Apple Watch Ultra avant d’être intégrée aux iPhones, aux iPads et aux Macs. La complexité de cette technologie d’écran pourrait cependant retarder son intégration dans les Mac d’environ une décennie. Apple travaille déjà depuis 6 ans sur l’affichage microLED, une technologie qui offre de nombreux atouts dont une meilleure luminosité, des couleurs plus précises ou bien encore des angles de vision plus larges. Une technologie microLED « made by Apple » pourrait aussi permettre au californien de moins dépendre des composants d’affichage de Samsung et de LG.