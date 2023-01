Les premiers MacBook avec un écran OLED devraient être disponibles à l’achat d’ici la fin de 2024 selon les informations de Ming-Chi Kuo. Dans une série de tweets, l’analyste souligne que cela permettra d’avoir des ordinateurs portables plus fins et plus légers.

Les MacBook existants sont équipés d’écrans LCD, les derniers MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont pour leur part du Mini-LED et le support de ProMotion (rafraichissement variable jusqu’à 120 Hz). Contrairement aux écrans Mini-LED, les dalles OLED ont des pixels auto-émetteurs et ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui donnerait aux MacBook un taux de contraste encore meilleur et permettrait une meilleure autonomie.

L’analyste ne précise pas pour l’instant quel sera le MacBook de la fin 2024 à avoir un écran OLED. Un modèle Air ? Un modèle Pro ? Une autre variante ? Il y a quelques semaines, l’analyste Ross Young a toutefois évoqué un MacBook Air avec un tel écran, là aussi pour 2024. Il a également évoqué des iPad Pro de 11,1 et 13 pouces avec là aussi des écrans OLED. Ce serait une première pour les tablettes d’Apple.

Pour rappel, Apple utilise déjà des écrans OLED pour certains produits. Cela a commencé avec l’Apple Watch et cela s’est poursuivi avec les iPhone. Le premier iPhone avec un tel écran fut l’iPhone X en 2017. Pour sa part, l’Apple Watch devrait passer à un écran MicroLED dès 2024, depuis pour l’Apple Watch Ultra.