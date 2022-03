Samsung Display vient de démarrer le développement de panneaux OLED de technologie Two-Stack Tandem, ce qui signifie que chaque panneau est composé de deux couches émissives RGB, ce qui permet de multiplier par deux la luminosité maximale et par quatre la durée de vie de la dalle. Incidemment, ce type d’écran serait moins sujet au phénomène de marquage (spécifique aux dalles OLED). Si l’on en croit The Elec, les futurs panneaux OLED Two-Stack Tandem de Samsung Display seraient principalement destinés aux iPad Pro à écran OLED qui seront commercialisés en 2024, mais aussi aux gammes MacBook (Air/Pro) et plus tard encore aux iMac.

Samsung ne ferait ici que rattraper son retard sur LG, qui serait plus avancé sur la mise au point de cette nouvelle génération de dalles (LG étant aussi un fournisseur de dalles pour les iPhone, Mac et iPad) . En revanche, l’iPhone 14 (2023) devrait toujours disposer d’écrans OLED avec une seule couche émissive, mais la technologie serait améliorée par rapport à la génération de dalles précédente. Ces mêmes panneaux OLED seront aussi utilisés dans les prochaines générations de Galaxy pliables.