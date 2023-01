Le calendrier de sortie ne bougerait pour le premier iPad Pro avec un écran OLED, ce serait toujours prévu pour 2024 selon ET News. Le média coréen ajoute que le MacBook Pro OLED arriverait pour sa part en 2026.

Un fournisseur coréen a commencé à travailler sur des écrans OLED pour les iPad Pro. Le nom du fournisseur n’est pas dévoilé, mais il pourrait bien s’agir de Samsung (LG est aussi une option). Il est également question d’un développement pour des écrans de 14 et 16 pouces qui, eux, devraient concerner un futur MacBook Pro, toujours avec une dalle OLED.

Si l’on en croit de précédentes informations partagées par l’analyste Ross Young, Apple va légèrement augmenter la taille de l’écran pour son premier iPad Pro OLED en proposant des dalles de 11,1 et 13 pouces. Cela représenterait donc 0,1 pouce supplémentaire par rapport aux modèle actuels de 11 et 12,9 pouces.

Par rapport aux écrans LCD traditionnels, les écrans OLED nécessitent moins d’énergie grâce à leurs pixels auto-émetteurs, qui ne nécessitent pas de rétro-éclairage, ce qui permet d’améliorer l’autonomie, d’obtenir des noirs plus profonds et d’améliorer le taux de contraste. Apple utilise actuellement des écrans provenant de ses partenaires, notamment Samsung et LG, mais chercherait à réduire sa dépendance vis-à-vis de ces fournisseurs. Ce serait une réalité dès 2024 avec une Apple Watch ayant un écran MicroLED personnalisé. Cela se poursuivrait plus tard avec les iPhone, iPad et Mac.