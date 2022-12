Apple prépare deux nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED de 11,1 et 13 pouces qui devraient voir le jour en 2024, selon les informations de Ross Young. L’analyste spécialisé dans les écrans a partagé l’information à MacRumors.

Le fait que des iPad Pro avec un écran OLED arrivent en 2024 n’est en soi pas une surprise, l’information avait déjà été dévoilée (par Ross Young, ainsi que d’autres comme The Elec et Digitimes). La nouveauté du jour est la taille exacte des écrans, c’est la première fois qu’on entend parler de ces dalles de 11,1 et 13 pouces. Ce choix est d’ailleurs intéressant si l’on compare avec les tailles actuelles : 11 et 12,9 pouces. On gagnerait donc 0,1 pouce dans les deux cas. Cela pourrait s’expliquer par des bordures un peu plus fines.

Reste une question sans réponse : la disponibilité aura lieu en 2024, mais quand exactement ? L’actuelle génération de l’iPad Pro est sortie en octobre avec la puce M2. On peut donc imaginer qu’il y aura une nouvelle génération à l’automne 2023, toujours avec des écrans Mini-LED de 11 et 12,9 pouces, avant l’arrivée des modèles OLED un poil plus grands l’année suivante.

Ross Young a également annoncé aujourd’hui que l’iPad Pro de 14,1 pouces n’est plus prévu pour une sortie au premier trimestre de 2023. L’analyste explique qu’il a été complètement annulé ou alors reporté de manière importante.