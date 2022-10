Ce 26 octobre marque la disponibilité de deux nouveaux produits Apple, à savoir l’iPad 10 et l’iPad Pro avec la puce M2. Les deux tablettes ont été annoncées la semaine dernière.

L’iPad 10 est la nouvelle tablette d’entrée de gamme d’Apple. Elle a le droit à un nouveau design, ainsi qu’un écran de 10,9 pouces et le retrait du bouton Home. La tablette embarque également la puce A14 pour plus de puissance, un capteur photo de 12 mégapixels et un port USB-C. Avant-hier, les premiers tests de la tablette sont tombés et ils se veulent globalement positifs, à l’exception du prix qui est jugé trop élevé.

L’iPad 10 est disponible en bleu, rose, argent et jaune avec 64 ou 256 Go d’espace de stockage, et la possibilité d’avoir un modèle Wi-Fi ou Wi-Fi + 5G. Le premier prix est de 589€. La tablette est disponible à l’achat chez Apple, ainsi que chez des revendeurs comme Amazon et la Fnac.

Pour sa part, l’iPad Pro avec la puce M2 se veut une mise à niveau relativement mineure. L’appareil dispose de la puce M2 (la même que l’on retrouve dans les derniers MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces), d’une expérience inédite de survol avec l’Apple Pencil, de la capture vidéo ProRes et d’une connectivité Wi-Fi 6E. Les tests ont également été publiés avant-hier et sont positifs, tout en notant que l’intérêt de passer de la tablette M1 vers le modèle M2 est limité.

L’iPad Pro M2 est disponible à l’achat en gris sidéral et argent avec 128, 256, 512 Go d’espace de stockage, ainsi que 1 To. Le premier prix est de 1 069€. La tablette est proposée chez Apple, ainsi que les revendeurs comme Amazon, la Fnac et Materiel.net.