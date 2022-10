On l’a longtemps attendu mais il est enfin là : l‘iPad Pro avec processeur M2 est disponible à la vente sur le site d’Apple. Les deux modèles de 11 et 12,9 pouces embarquent donc une puce Apple Silicon M2 qu’Apple annonce 15% plus véloce sur la partie CPU et 35% plus rapide sur le GPU, sans oublier le boost de 40% sur le NPU Neural Engine et les 50% de gain en bande passante. Le modèle 12,9 pouces garde sa dalle Mini-LED et le modèle 11 pouces sa dalle LED, mais l’on a droit à une nouveauté de taille avec l’Apple Pencil 2: ce dernier est désormais détecté jusqu’à 12 mm au-dessus de l’écran, ce qui améliore encore la précision, notamment pour les apps de dessin.

Les deux tablettes gagnent aussi la connectivité Wi-Fi 6E, ce qui permet d’obtenir une vitesse de téléchargement de 2,4 Gbit/s, soit deux fois plus de débit qu’avec les modèles précédents. A noter aussi que les modèles Wi-Fi + Cellular sont compatibles avec les réseaux 5G. Enfin, les capteurs à l’arrière prennent en charge l’enregistrement vidéo ProRes. Pour le reste des composants, rien ne change, mais en revanche il y a du nouveau sur la tarification, qui évolue malheureusement à la hausse. L’iPad Pro 11 pouces avec 128 Go de stockage démarre ainsi à 1069 euros contre 899 euros pour le modèle précédent, et l’iPad Pro 12,9 pouces démarre à 1469 euros contre 1219 euros pour l’ancien modèle.

L’augmentation tarifaire est donc très importante (qui a dit indécente ?), au point que l’iPad Pro commence à rejoindre l’ancienne grille tarifaire des MacBook Pro. L’iPad Pro 12,9 pouces équipé de 2 To de stockage est ainsi proposé à 2849 euros. Une folie ! Les nouveaux iPad Pro sont disponibles à la vente sur le site d’Apple. Les livraisons seront assurées à partir du 26 octobre.