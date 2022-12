Le début de 2023 aurait dû marquer l’arrivée d’un iPad Pro avec un écran Mini-LED de 14,1 pouces, mais cette sortie ne serait plus d’actualité. Il est même possible qu’Apple annule l’idée de sortir ce modèle de tablette.

L’analyste Ross Young, spécialisé dans les écrans, avait annoncé en juin que cet iPad Pro de 14,1 pouces avec un écran Mini-LED ferait ses débuts au premier trimestre de 2023. Un mois plus tard, il avait déclaré qu’Apple envisageait aussi bien un écran LCD qu’un écran Mini-LED. Aujourd’hui, il fait savoir qu’Apple n’a plus l’intention de sortir cette fameuse grande tablette au début de l’année prochaine. Il va même plus loin en suggérant qu’Apple l’a annulée ou l’a retardée de manière importante.

Pour rappel, Apple propose à ce jour deux modèles d’iPad Pro avec des écrans de 11 et 12,9 pouces. Un modèle de 14,1 pouces aurait donc été plus grand, au point d’avoir une dalle similaire à celle que l’on peut retrouver sur le MacBook Pro de 14 pouces.

Reste à savoir maintenant quelle sera la décision finale d’Apple. Une telle tablette n’est pas forcément enterrée, elle pourrait voir le jour un peu plus tard. Mais ceux qui s’attendaient à la découvrir au début de 2023 vont être déçus, c’est certain.