Apple prépare en ce moment un nouvel iPad Pro qui aura le droit à un écran Mini-LED de 14,1 pouces et le support de ProMotion. Selon Ross Young, la sortie se fera au début de 2023.

Actuellement, Apple commercialise des iPad Pro qui ont des écrans LCD de 11 et 12,9 pouces. Passer à 14,1 pouces serait donc notable, ce serait plus grand que la dalle du MacBook Air et aussi grand que le MacBook Pro avec la puce M1 Pro.

Ross Young note que le créneau de sortie pour début 2023 pourrait éventuellement évoluer. Mais pour ce qui est de l’écran, Apple choisirait bien une dalle Mini-LED de 14,1 pouces et le support de ProMotion.

Confirmed the 14.1" iPad Pro is being developed with our supply chain sources. It will have MiniLEDs and ProMotion. Not sure of the timing, but early 2023 may be more likely.

