Apple prépare un nouveau MacBook Air pour 2022 et celui-ci aurait un écran de 13,6 pouces selon les informations de Ross Young. L’analyste spécialisé dans les écrans révèle ainsi qu’Apple va agrandir sa dalle.

Un écran un peu plus grand pour le MacBook Air de 2022

Le MacBook Air existant dispose d’un écran de 13,3 pouces et voilà que le modèle de 2022 aurait le droit à une dalle de 13,6 pouces. Il est toutefois possible qu’Apple arrive à proposer un format général similaire si le groupe est en mesure de réduire la taille des bordures. Il l’a déjà fait avec les MacBook Pro de 14 et 16 pouces qui sont disponibles à l’achat depuis l’automne. Ces derniers ont toutefois une encoche.

Dans le même temps, Ross Young évoque le MacBook (Air) de 15 pouces qui doit arriver en 2023. Toujours selon ses informations, l’écran fera 15,2 pouces. En comparaison, le MacBook Pro de 15 pouces (qui n’existe plus aujourd’hui, remplacé par le modèle de 16 pouces) faisait 15,4 pouces. Nous serions donc dans un format similaire.

Aussi, Young assure qu’Apple ne va pas proposer un écran Mini-LED sur les nouveaux MacBook Air, tout comme il n’y aura pas ProMotion. C’est le nom commercial d’Apple pour l’affichage variable jusqu’à 120 Hz. Ce choix n’est pas vraiment une surprise, on peut se douter qu’Apple veut réserver ces deux éléments aux ordinateurs haut de gamme. L’objectif est de ne pas augmenter la facture du MacBook Air, qui veut le Mac portable d’entrée de gamme.