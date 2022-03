Il faudra visiblement attendre le second semestre de 2022 pour avoir le droit au nouveau MacBook Air avec la puce M2. Selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg, cela représente un retard par rapport au créneau initial.

Supposé rendu du nouveau MacBook Air

Un lancement au second semestre pour le MacBook Air M2

Apple voulait au départ sortir son MacBook Air avec la puce M2 à la fin de 2021 ou au début de 2022 selon Gurman. Mais tout ne serait pas passé comme prévu, ce qui expliquerait la commercialisation pour le second semestre de l’année.

Cette information en rejoint une autre récemment partagée par Ming-Chi Kuo. L’analyste avait évoqué un début de production en masse à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre. Cela coïnciderait avec un lancement pour le second semestre de l’année.

Si l’on en croit les différentes fuites, le MacBook Air aura le droit à un nouveau design, à la puce M2 et d’autres éléments. En revanche, ce modèle n’aurait pas le droit aux puces M2 Pro, M2 Max et encore moins à la M2 Ultra. Celles-ci seront destinées à d’autres Mac plus haut de gamme.

D’autre part, Gurman dit qu’Apple n’aurait pas prévu de mettre à niveau ses MacBook Pro haut de gamme de 14 et 16 pouces en 2022. Il faudrait attendre 2023 pour avoir les nouveaux ordinateurs portables équipés des puces M2 Pro et M2 Max. Mais un nouveau MacBook Pro d’entrée de gamme avec un écran de 13 pouces devrait voir le jour en 2022 avec la puce M2.