Apple compte utiliser sa nouvelle puce M2 dans au moins deux ordinateurs portables, à savoir les prochains MacBook Air et MacBook Pro de 13 pouces selon les informations de 9to5Mac.

Rendu du supposé nouveau design du MacBook Air

Un MacBook Air M2 pour 2022

Le futur MacBook Air, qui a pour nom de code J413, a déjà fait parler de lui à plusieurs reprises. Un élément notable serait un tout nouveau design. L’ordinateur aurait aussi le droit à la puce M2 d’Apple. L’analyste Ming-Chi Kuo a récemment évoqué la puce M1 pour cette machine, mais il semblerait que l’analyste se soit emmêlé les pinceaux. La puce date de fin 2020 et des rumeurs datant de quelques mois avaient déjà indiqué que le nouveau MacBook Air serait le premier à avoir la puce M2. Cette information refait son apparition aujourd’hui.

Il ne faut pas contre pas s’attendre à des modèles avec les puces M2 Pro, M2 Max ou M2 Ultra. Ces modèles seront destinés à d’autres Mac plus haut de gamme. On peut se douter que les futurs MacBook Pro et Mac Studio les auront par exemple.

Un autre MacBook Pro de 13 pouces en préparation

Pour ce qui est du prochain MacBook Pro de 13 pouces, dont le nom de code est J493, Apple proposerait là aussi la puce M2. Ce modèle et le nouveau MacBook Air auraient donc la même puissance. Certains pourraient penser que les deux modèles font un peu doublon dans la gamme.

Au passage, Apple envisagerait à l’avenir de retirer le suffixe « Pro ». Ainsi, un futur modèle pourrait tout simplement se nommer « MacBook ». Mais celui qui arrive avec la puce M2 devrait conserver son nom complet.

Une date de sortie précise n’est pas annoncée pour le MacBook Air ou le MacBook Pro de 13 pouces. Mais selon 9to5Mac, le développement des deux machines est à un stade avancé. Une présentation en mai ou juin est donc une possibilité.