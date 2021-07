La seconde génération de puces Apple Silicon pourrait débarquer en 2022 dans une nouvelle gamme de MacBook Air… « colorés ». Le leaker Dylan croit ainsi savoir que le M2 intègrera une gamme de MacBook Air aux couleurs vives disponible quelque part durant le premier semestre de l’an prochain. Si l’on suit la règle des puces (X) destinées aux machines plus puissantes (à l’instar du M1X pressenti pour les futurs MacBook Pro 14 et 16 pouces), le M2X intègrera quelques mois plus tard la gamme des MacBook Pro « 2022 ». Quant au MacBook Air coloré, la rumeur a du sens suite à la gamme colorisée des actuels iMac M1.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021