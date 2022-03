Alors que la keynote d’Apple vient d’avoir lieu, Ming-Chi annonce les nouveautés à venir pour le nouveau MacBook Air de 2022. L’analyste détaille la date de production, la puce utilisée, l’écran et plus encore.

Rendu

Une puce M1 pour le MacBook Air 2022, vraiment ?

Selon Kuo, le MacBook Air de 2022 aura un tout nouveau design. Il ne rentre pas dans les détails aujourd’hui, mais de précédentes fuites ont suggéré que le design se rapprochera plus ou moins de celui du MacBook Pro. L’analyste ajoute qu’Apple proposerait davantage de choix pour le coloris. Le MacBook Air actuel est disponible en gris sidéral, or et argent. Il est possible que les coloris de l’iMac de 24 pouces soient utilisés ici.

Une autre information, pour le coup surprenante, est qu’Apple choisirait sa puce M1. Celle-ci a vu le jour à la fin de 2020 et l’utiliser dans un nouveau Mac peut étonner. Certes, le MacBook Air est l’entrée de gamme pour les ordinateurs portables chez Apple, mais les rumeurs avaient jusqu’à présent annoncé le choix de la puce M2. Il s’était même dit que ce Mac inaugurerait la nouvelle puce qui aurait le droit à 8 cœurs pour le processeur et 10 cœurs pour la partie graphique.

Pour le reste, Kuo annonce que le MacBook Air de 2022 n’aura pas un écran Mini-LED. Ce n’est pas réellement une surprise, Apple préfère garder ce type d’écran pour ses modèles plus haut de gamme. Les MacBook Pro de 14 et 16 pouces ont un tel écran.

La production du nouveau MacBook Air devrait débuter au deuxième ou au troisième trimestre selon l’analyste. Il faudra donc au moins attendre le second semestre pour découvrir la machine.