Cette nouvelle semaine va être l’occasion pour Apple d’annoncer de nouveaux produits selon les informations de MacRumors, qui affirme avoir eu l’information d’une source de confiance. L’annonce se ferait par communiqué de presse.

Arrivée imminente de nouveaux produits Apple

Les produits qui seront annoncés cette semaine n’ont pas été détaillés, mais plusieurs rumeurs ont déjà vendu la mèche. Nous savons déjà qu’Apple prépare de nouveaux iPad, Mac et d’autres accessoires. Il y a également un nouveau casque, le Beats Solo 4, qui doit voir le jour.

Pour l’iPad, Apple va renouveler ses iPad Pro avec notamment des écrans OLED. Ce sera la première fois pour les tablettes du constructeur. Les autres rumeurs font état de la puce M3 pour toujours plus de puissance et d’un nouveau clavier Magic Keyboard.

Il y a également du nouveau pour l’iPad Air, avec Apple qui proposera cette fois deux tailles d’écran, contre une seule jusqu’à présent. On retrouvera toujours le modèle de 10,9 pouces et un nouveau de 12,9 pouces fera son apparition. Sous le capot, on aura la puce M2.

Parmi les autres annonces attendues, il y a un nouveau Apple Pencil, des MacBook Air de 13 et 15 pouces avec la puce M3, un nouveau coloris pour les iPhone 15 et 15 Plus, et de nouveaux accessoires/bracelets pour les iPhone et Apple Watch.

Rien ne dit qu’Apple va tout annoncer d’un coup cette semaine. Mais il faudrait s’attendre à avoir quelques-uns des produits évoqués.