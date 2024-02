Apple ne l’a pas encore annoncé, mais le casque Beats Solo 4 se cache dans le code dans la release candidate d’iOS 17.4, disponible aujourd’hui au téléchargement. On peut ainsi découvrir son design général.

Image MacRumors

Visuellement parlant, le Beats Solo 4 est similaire au Solo 3. Le casque reprend toutefois des éléments du Beats Studio Pro. De plus, le code d’iOS 17.4 nous apprend que l’audio spatial sera supporté, ce qui est une bonne nouvelle pour les abonnés d’Apple Music. Malheureusement, les caractéristiques techniques ne sont pas encore disponibles.

Côté fonctionnalité, il y aura toujours la lettre « b », avec un appui dessus qui lance la lecture ou fait pause, deux appuis qui permettent de passer à la musique suivante ou encore un appui long qui vient activer Siri. Il faut aussi s’attendre à la présence d’un port USB-C pour la recharge, au lieu du Micro-USB sur le modèle existant. En ce qui concerne les coloris, il y aura noir, rose et bleu.

En attendant d’en savoir plus de la part d’Apple, voici une vidéo du casque qui permet de le voir sous différents angles.

Here are some videos of the new Beats Solo 4 https://t.co/I9MwTDUUaR pic.twitter.com/nx8wdP23At

— Aaron (@aaronp613) February 27, 2024