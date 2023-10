Apple propose deux nouveaux coloris pour le Beats Solo 3. Le casque sans fil est désormais disponible avec les coloris or et argent. Ils rejoignent les modèles or rose, noir et rouge (Product Red).

Le choix de proposer de nouveaux coloris pour le Beats Solo 3 est intéressant sachant que le casque a vu le jour en 2016 et utilise désormais d’anciennes technologies. On peut notamment citer la présence d’un port Micro-USB pour la charge. On est loin du Lightning et du port USB-C. Il y a également le Bluetooth 4.0. En comparaison, nous en sommes aujourd’hui au Bluetooth 5.4. À noter toutefois la présence de la puce W1 qui permet un appairage rapide avec les autres produits d’Apple.

Voici les points forts du casque selon Apple :

Connexion à votre appareil via Bluetooth Classe 1 pour une écoute sans fil

Le design et la qualité sonore primés qui font la réputation de Beats

Jusqu’à 40 heures d’autonomie pour plusieurs jours d’utilisation

Avec Fast Fuel, 5 minutes de recharge suffisent pour 3 heures d’écoute quand la batterie est faible

Structure réglable et oreillettes confortables, pour un confort au quotidien

Modèle au design épuré et résistant qui se replie pour vous suivre dans tous vos déplacements

Possibilité de répondre à vos appels, de contrôler votre musique et d’activer Siri à l’aide des commandes multifonctions intégrées au casque

Le casque Beats Solo 3 est disponible pour 229,95 euros chez Apple. Il est aussi à 222,49 euros chez Amazon, mais il n’y a pas encore les nouveaux coloris.