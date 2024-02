Les rumeurs ont déjà annoncé qu’Apple devrait bientôt lancer de nouveaux Mac et iPad, et cela semble se confirmer aujourd’hui. Selon MacRumors, Apple a mis à jour un document interne à propos de produits non encore annoncés.

Bientôt de nouveaux iPad et MacBook Air

Ce document indique aux conseillers du service d’assistance d’Apple comment répondre aux questions potentielles d’un client concernant des produits et services non annoncés, ou des produits annoncés mais non encore commercialisés. Le document a été « restructuré et optimisé » aujourd’hui, selon le journal des modifications d’Apple. Malheureusement, les changements qui ont été effectués ne sont pas détaillés.

Si tout se passe comment les rumeurs l’annoncent, Apple annoncera de nouveaux iPad Pro, iPad Air et MacBook Air d’ici la fin du mois de mars.

L’iPad Pro est annoncé pour passer sur un écran OLED. Ce sera la première tablette d’Apple à y avoir le droit. On retrouvera également la puce M3, qui est déjà présente dans plusieurs Mac.

Pour l’iPad Air, il y aura la puce M2, du changement pour le bloc photo à l’arrière, le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.3. Une autre nouveauté est qu’il y aura deux tailles d’écran, et ce pour la première fois. On retrouvera toujours le modèle de 10,9 pouces, mais il sera accompagné par un nouveau modèle de 12,9 pouces.

Enfin, les MacBook Air de 13 et 15 pouces pour passer à la puce M3 pour de meilleures performances. Mais il ne faudrait pas s’attendre à d’autres changements, sauf le support du Wi-Fi 6E.