Les rumeurs l’ont déjà annoncé : le nouvel iPad Pro va changer de type d’écran pour passer sur une dalle OLED. Ce changement est confirmé avec la bêta d’iPadOS 17.5, disponible pour les développeurs et les testeurs publics.

En fouillant dans le code de la bêta, 9to5Mac a découvert quatre nouvelles références d’iPad : iPad16,3, iPad16,4, iPad16,5 et iPad16,6. Il devrait logiquement s’agir de l’iPad Pro de 11 pouces dans ses variantes Wi-Fi et Wi-Fi + 5G, et du modèle de 13 pouces là encore dans ses variantes Wi-Fi et Wi-Fi + 5G. Un élément intéressant ici est que les quatre modèles ont le droit à un nouveau firmware pour l’écran. Ce sera justement nécessaire pour le passage à l’écran OLED.

Le passage à la technologie OLED avec les prochains iPad Pro devrait permettre d’avoir une meilleure expérience visuelle. Avec l’OLED, vous pouvez vous attendre à des noirs plus profonds, des couleurs plus vives et des taux de contraste améliorés, tous supérieurs aux écrans LCD. Les dalles OLED sont également connues pour leur efficacité, ce qui pourrait potentiellement conduire à une amélioration de l’autonomie.

Il y a aura donc un changement à l’extérieur. Sous le capot, les utilisateurs devraient retrouver la puce M3, soit la même qui équipe déjà certains Mac. Il faut également s’attendre à de nouveaux accessoires, dont un nouveau clavier Magic Keyboard et un nouvel Apple Pencil.

Apple devrait annoncer ses nouveaux iPad Pro et iPad Air 6 au cours de la deuxième semaine du mois de mai.