Après SFR avec iOS 18, c’est le tour de Bouygues Telecom et Free Mobile de proposer le support du RCS sur iPhone. C’est disponible avec la bêta 2 d’iOS 18.2, disponible maintenant pour les développeurs.

Le RCS sur iPhone avec Bouygues Telecom et Free Mobile

Apple avait annoncé le support du RCS sur iPhone avec iOS 18, mais il fallait attendre que les opérateurs soient prêts de leurs côtés. SFR l’a été dès la bêta 3 d’iOS 18, mais les autres ont patienté. Ils avaient annoncé travailler dessus sans pour autant communiquer une date de disponibilité. C’est désormais une réalité.

L’intérêt du RCS est d’avoir une meilleure expérience avec vos contacts utilisant un smartphone Android et profiter d’un service plus ou moins similaire à iMessage. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.

Apple proposera la version finale d’iOS 18.2 lors de la première semaine de décembre. Il va donc falloir encore patienter un peu pour avoir le RCS sur iPhone avec Free Mobile et Bouygues Telecom. Mais si vous êtes pressés, vous avez l’option d’installer dès maintenant la bêta d’iOS 18.2.

Qu’en est-il d’Orange ? Rien pour le moment…