Le RCS, à savoir le successeur du SMS, est l’une des nouveautés sur iOS 18 et c’est déjà activé chez SFR en France. C’est une réalité depuis la bêta 3 du système d’exploitation. Les prochains sur la liste seront Orange et Bouygues Telecom.

Orange a fait savoir à iGeneration qu’il était en train de faire le nécessaire en coulisses pour proposer le support du RCS sur iPhone avec iOS 18. Il n’y a cependant pas une date pour la disponibilité. Même son de cloche chez Bouygues Telecom. « Bouygues Telecom travaille activement à l’activation de ce protocole, mais n’a pas de date à communiquer pour le moment », a déclaré l’opérateur. Qu’en est-il de Free Mobile ? Le groupe de Xavier Niel préfère ne pas faire de commentaire.

Il est possible d’activer ou désactiver le service depuis Réglages > Apps > Messages > Service RCS. Ce menu n’apparaît pas encore si vous avez un forfait chez Orange, Bouygues Telecom ou Free Mobile. Seuls les clients de SFR l’ont pour le moment.

Pour rappel, l’intérêt du RCS est d’avoir une meilleure expérience avec vos contacts utilisant un smartphone Android et profiter d’un service plus ou moins similaire à iMessage. On retrouve les accusés de réception, l’envoi d’images et vidéos en bonne qualité, les conversations de groupe mieux gérées, la possibilité de converser depuis une connexion Wi-Fi, les réactions aux messages avec des emojis ou encore les messages audio. Il n’y a cependant pas de support pour le chiffrement des conversations contrairement à iMessage.

La version finale d’iOS 18 arrivera en septembre. Il faut espérer qu’Orange, SFR et Free Mobile seront prêts d’ici là, en plus de SFR.