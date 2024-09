Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 5 (build 22B5054e) d’iOS 18.1 sur iPhone et d’iPadOS 18.1 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour l’instant les développeurs.

La principale nouveauté d’iOS 18.1 est le support d’Apple Intelligence. Malheureusement pour nous, l’IA d’Apple ne sera pas disponible au lancement dans les pays de l’Union européenne à cause du DMA. De plus, il faudra passer son iPhone en anglais américain dans les autres pays si l’on souhaite profiter de l’intelligence artificielle.

Par ailleurs, cette version propose un outil dans l’application Photos qui permet d’effacer des éléments gênants grâce à l’IA et plus particulièrement Apple Intelligence. Il y a aussi le résumé de notifications pour toutes les applications, toujours grâce à Apple Intelligence. C’était auparavant limité aux applications Messages et Mail.

D’autre part, on retrouve l’enregistrement et la transcription des appels. Et Apple va autoriser les applications de transactions à utiliser la puce NFC de l’iPhone. Les développeurs ne seront plus obligés d’utiliser Apple Pay ou l’application Cartes d’Apple.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi lancer le téléchargement de la bêta 5 d’iOS 18.1 puis procéder à son installation.

Dans le même temps, on retrouve la bêta 5 (build 24B5055e) de macOS 15.1 sur Mac et la bêta 2 de tvOS 18.1 (build 22J5552d) sur Apple TV, de watchOS 11 (build 22R5554e) sur Apple TV et de visionOS 2.1 (build 22N5553d) sur Apple Vision Pro.