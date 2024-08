Apple vient de proposer au téléchargement la bêta 8 (build 22A5350a) d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Elle arrive une semaine après la précédente et concerne pour le moment les développeurs.

À moins d’un changement de dernière minute, la bêta 8 d’iOS 18 ne devrait pas ajouter de nouveautés particulières. Il a déjà été dit que la bêta 7 de la semaine dernière était la dernière version. Il faut comprendre par là qu’Apple est dans l’ultime phase de corrections de bugs et améliorations générales.

Apple communiquera un peu plus en détail sur iOS 18 lors de la keynote du 9 septembre. Celle-ci sera l’occasion d’avoir la présentation des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max. Mais une section de la conférence va également se focaliser sur la partie logicielle. En toute logique, la version finale d’iOS 18 devrait être disponible au téléchargement le 18 septembre.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 8 d’iOS 18. Si vous être sur le canal des bêtas publiques, la nouvelle mise à jour ne devrait pas tarder.

Du côté du Mac, on retrouve la bêta 8 (build 24A5331b) de macOS Sequoia. Sur l’Apple TV, c’est la bêta 8 (build 22J5356a) de tvOS 18. Il y a aussi la bêta 8 (build 22N5318a) pour visionOS 2 sur l’Apple Vision Pro. Dans chaque cas, cela concerne les développeurs et cela arrive une semaine après la version précédente.

On notera que watchOS 11 pour l’Apple Watch reste à la bêta 7 pour le moment.