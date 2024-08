Apple rend aujourd’hui disponible la bêta 6 (build 24A5320a) de macOS Sequoia sur Mac. Elle arrive une semaine après la précédente et se veut entre les mains des développeurs.

À l’instar d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad, Apple change son rythme de sortie des bêtas. On passe maintenant à une nouvelle version par semaine, contre une nouvelle toutes les deux semaines auparavant. Cela s’explique par le fait qu’on est dans la phase finale où Apple corrige les bugs et améliore les performances, quelques semaines avant la sortie de la version finale pour tout le monde.

Pour installer la bêta de macOS Sequoia, assurez-vous d’avoir un compte développeur (ou d’enregistrer votre compte Apple sur le programme gratuit dédié). Si c’est le cas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs. Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement.

D’autre part, Apple propose la bêta 6 (build 22R5340a) de watchOS 11 pour Apple Watch, de tvOS 18 (build 22J5346a) pour Apple TV et de visionOS 2 (build 22N5308b) pour Vision Pro. Là encore, c’est entre les mains des développeurs. La bêta publique équivalente arrive bientôt.