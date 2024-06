En plus d’iOS 18, Apple propose aujourd’hui au téléchargement la bêta 2 (build 24A5279h) de macOS Sequoia sur Mac. Elle est disponible pour les développeurs et débarque deux semaines après la première version.

Au moins une nouveauté est disponible (sauf en Europe) avec macOS Sequoia, en lien avec la bêta 2 d’iOS 18 sur iPhone et d’iPadOS 18 sur iPad. Il y a s’agit de la fonction de recopie d’écran. Il est ainsi possible d’avoir l’écran de son iPhone sur Mac et de le contrôler avec la souris. Les notifications sont également accessibles dessus, le tout sans la nécessité de déverrouiller le téléphone.

On peut se douter qu’Apple propose d’autres optimisations et améliorations avec la nouvelle bêta, mais il n’y a pas encore d’informations à ce sujet. Il faudra attendre de l’installer pour voir ce qu’elle propose.

Pour installer la bêta de macOS Sequoia, assurez-vous d’avoir un compte développeur (ou d’enregistrer votre compte Apple sur le programme gratuit dédié). Si c’est le cas, rendez-vous dans Réglages Systèmes > Général > Mise à jour de logiciels. Au niveau de la ligne de la section « Mise à jour bêta », cliquez sur la lettre « i ». Cliquez sur le menu déroulant et sélection l’option des bêtas pour les développeurs. Revenez en arrière et vous pourrez lancer le téléchargement.

Dans le même temps, Apple propose la deuxième bêta de watchOS 11 (build 22R5299d) pour Apple Watch, de tvOS 18 (build 22J5305e) pour Apple TV et de visionOS 2 (build 22N5267g) pour Vision Pro. Là encore, c’est entre les mains des développeurs. La bêta publique arrivera en juillet.