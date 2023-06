Apple évolue cette année et annonce que la bêta d’iOS 17 à destination des développeurs peut désormais être téléchargée gratuitement par… les non-développeurs. En effet, le site du constructeur a été mis à jour en conséquence. Cela concerne aussi macOS Sonoma, iPadOS 17 et tvOS 17.

N’importe qui peut se connecter sur cette page avec son compte Apple et avoir accès aux bêtas d’iOS 17, macOS Sonoma, iPadOS 17 et tvOS 17. Dans le cas d’iOS 17 et d’iPadOS 17, vous obtenez un fichier IPSW qu’il faut installer avec le Finder (Mac) ou iTunes (Windows). Pour macOS Sonoma, vous obtenez aussi un fichier IPSW.

Apple a modifié son tableau « Avantages et ressources », où l’on peut voir que les bêtas des systèmes d’exploitation sont proposées pour toutes les personnes qui se connectent avec un compte Apple, sans avoir obligatoirement un compte développeur payant. La page française n’est pas encore à ce jour, mais cela ne va pas tarder.

Ce changement intervient quelques heures après que plusieurs utilisateurs ont été en mesure d’installer iOS 17 directement depuis leur iPhone sans avoir un compte développeur. En effet, en se rendant dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta, ils ont vu l’option « iOS 17 Developer Beta », alors qu’elle ne devrait pas s’afficher chez eux.

En attendant, ceux qui ont payé un compte développeur (99$/an) uniquement pour tester la bêta d’iOS 17 doivent être ravis aujourd’hui de voir que tout le monde peut y accéder gratuitement… Il semble peu probable qu’Apple leur propose un remboursement.