Apple propose aujourd’hui la troisième bêta publique (build 21A5303d) pour iOS 17 sur iPhone et iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive un peu plus d’une semaine après la précédente. Elle débarque également 24 heures après la bêta 5 pour les développeurs.

La bêta 5 pour les développeurs et la troisième bêta publique sont le mêmes versions, on retrouve donc les mêmes nouveautés. Elles ne sont pas nombreuses cette fois. Celle qui se remarque le plus est au niveau de l’App Store avec les boutons « OBTENIR », « OUVRIR » et « METTRE À JOUR » à côté des applications qui deviennent « Obtenir », « Ouvrir » et « Mettre à jour ». Apple a également opéré à quelques changements dans son application Santé, affiche un nouveau pop-up pour le verrouillage de la navigation privée dans Safari et plus encore. Les nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la troisième bêta publique d’iOS 17.

Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle > Mise à jour bêta. Sélectionnez « iOS 17 Public Beta » (si ça n’apparaît pas, rendez-vous sur beta.apple.com et connectez-vous avec votre compte Apple). Revenez en arrière et la deuxième bêta va apparaître. Vous pouvez alors lancer le téléchargement.

Il y a également le troisième bêta publique de macOS Sonoma pour les utilisateurs sur Mac.