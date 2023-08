Apple propose aujourd’hui une vague de bêta 5 pour iOS 17, iPadOS 17, tvOS 17 et macOS Sonoma. Elles arrivent deux semaines après la précédente. Cela concerne pour l’instant les développeurs. Si tout se passe bien, la cinquième bêta publique devrait être disponible dans la semaine.

Il n’y a pour le moment aucune information concernant les nouveautés.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 5.

À noter, qu’iOS 17 est compatible avec l’iPhone XR et XS, excluant cette année les iPhone 8 et X. Sur iPadOS 17, tous les iPad Pro sauf les modèles de première génération 9,7 et 12,9″ sortis en 2015-2016 sont compatibles, les iPad Air à partir de la 4ème génération (2019), les iPad à partir de la 6ème génération (2018) et et les iPad mini à partir de la 5ème génération (2019).