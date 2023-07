Apple propose aujourd’hui la bêta 4 (build 21A5291h) d’iOS 17 sur iPhone et d’iPadOS 17 sur iPad. Elle arrive trois semaines après la précédente. Cela concerne pour l’instant les développeurs. La bêta publique équivalente ne devrait pas tarder.

La bêta 3 avait été l’occasion d’avoir quelques nouveautés. L’application Photos a évolué en ce qui concerne la section « Supprimées récemment ». Un appui sur le bouton avec les trois petits points propose maintenant les options « Récupérer » et « Supprimer » quand des photos sont sélectionnées. Les deux options étaient auparavant séparées. La section du bien-être mental dans l’application Santé a également évolué. Pour Apple Music, il devient possible de voir les crédits des chansons (artistes-interprètes, musiciens, auteur des paroles, etc). Les autres nouveautés sont à retrouver sur cet article dédié.

Il n’y a pour le moment pas d’information concernant les nouveautés à retrouver avec la bêta 4 d’iOS 17. Il faudra l’installer pour le découvrir.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la bêta 4 d’iOS 17.

Apple ne dit pas encore quand la deuxième bêta publique (qui correspondra à la version distribuée aujourd’hui aux développeurs) sera disponible. Pour rappel, la première bêta publique a vu le jour la semaine dernière.